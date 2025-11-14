(Kamalı Haber)- KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Nijerya uyruklu 43 yaşındaki Goldwin Uchegbu mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ahmet Sinanoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13 Kasım tarihinde Narkotik ekiplerinin Lefkoşa’da bir adreste operasyon yaptığını, polisi gören zanlının pencereden atladığını ve her iki bacağının kırıldığını söyledi. Polis, zanlının Lefkoşa Devlet Hastanesi Ortopedi Servisinde müşahede altına alındığını kaydetti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 1 Ocak 2025 tarihinden beri 2 bin 144 gündür KKTC’de izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ihraç edilmesi için yazı yazıldığını ancak henüz kararın çıkmadığını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.