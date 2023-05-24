Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da meydana gelen "Kanunsuz Bıçak Taşıma, Sarhoşluk, Sarhoş Bir Vaziyette Tasarrufunda Bıçak Taşıma, Korkutmak İçin Silah Taşıma, Rahatsızlık, Darp Ve İtale-i lisan" suçlarından tutuklanan zanlılar Bahri YAMAN ve Anıl DEMİRBAĞ mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis, 23 Mayıs 2023 tarihinde, zanlı Bahri YAMAN'ın "Kanunsuz Bıçak Taşıma, Sarhoşluk, Sarhoş Bir Vaziyette Tasarrufunda Bıçak Taşıma, Korkutmak İçin Silah Taşıma, Rahatsızlık, Darp Ve İtale-i lisan" ve Anıl DEMİRBAĞ'ın "Şiddet Tehdidi, Sarhoşluk, Rahatsızlık Ve İtalei Lisan" suçlarından tutuklandıklarını söyledi. Polis zanlıların 21 Mayıs 2023 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Hamitköy’de üzerinde aynı yerde sakin zanlı Bahri YAMAN' ın nefesinde 238 promil alkollu içki tesiri altında ve Anıl DEMİRBAĞ'ın ise nefesinde 208 promil alkollü içki tesiri altında ortada herhangi bir mazaretleri olmaksızın yükseksesle bağırıp çağırıp rahatsızlık yaptıkları bir esnada, aynı sokak üzerinde ikamet eden müşteki A.S'nin apartmandan aşağıya inerek kendilerini uyarması üzerine, Bahri YAMAN müştekiyi sol omzundan itip darp ettikten sonra , ikametgahından alıp kanunsuz olarak taşıdığı ve henüz tespit edilemeyen ahşap saplı 20.25 cm uzunluğundaki bıçağı havaya doğru sallayıp, adı edilene hitaben “s.kerim seni ben kime dokunamazmışım” deyip olay yerine polislerin gelmesi üzerine yine adı edilene hitaben “madem polis geldi bu saatten sonra deport da olsam a. s.kecem” demek suretiyle İtale-İ lisanda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlıların suç üstü hali tutuklandıklarını, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların ülkede çalışma izni ile bulunduklarını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodi Çeliker zanlıların davasında hazır olması makası ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada 3 gün ispati vücutta bulunması, 20'şer bin TL nakit teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.