(Kamalı Haber) - Girne’de meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu ve KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçlarından tutuklanan Hüseyin Kaya yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 30 Nisan’da Girne’de bir sokakta kaldırım üzerinde tuğla parçası altında uyuşturucu olduğuna dair ihbar aldığını söyledi. Polis; bölgede pusuya yattıklarını, MP 134 plakalı araç ile gelen zanlının alı konularak üzerinin arandığını belirtti. Polis; zanlının üzerinde yapılan aramada beyaz renk tuvalet kâğıdı içerisine sarılmış vaziyette yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis; zanlının ikametgahında yapılan aramada bir adet öğütücü ve öğütücü içerisinde 0,05 miligram uyuşturucu (hintkeneviri) madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis; yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 28 Aralık 2023 tarihinden itibaren KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi telegram üzerinden irtibat kurduğu bir şahıstan aldığını söylediğini kaydeden polis, bu yönde soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde birçok ifade aldıklarını ve kamera görüntüsü incelediklerini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.