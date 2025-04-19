(Kamalı Haber) - Minareliköy'de meydana gelen sahtekarlıkla para temini suçundan tutuklanan Seyfi Lunkaya yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Kadir Çetin mahkemeye olguları aktardı. Polis memuru, zanlının 15.06.2023 tarihinde Minareliköy'de bölgesinde M.Ö.’ye Cezayir'e gidebilmesi için vize çıkarabileceğini söyleyip, sahtekarlıkla 11 bin TL nakit parayı ye Cezayir’e söyledi. Polis, zanlının vaat ettiğini gibi Cezayir vizesi çıkarmadığını ve 16 Haziran 2023 tarihinde KKTC'den çıkış yaptığını açıkladı. Polis, şikâyet üzerine zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını ancak yurt dışına çıkmış olmasından dolayı işlem yapılamadığını ifade etti. Polis, zanlı hakkında 8 Ağustos 2023 tarihinde tutuklama emri çıkarıldığını, 14 Nisan 2025 tarihinde Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti. Zanlının aleyhindeki suçlamaları kabul etmediğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 2002 yılında işlemiş olduğu sahte parayı tedavüle sürme suçundan sabıkası olduğunu belirerek, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise suçsuz olduğunu iddia ederek, “ben araba alacaktım, borç para istedim o da verdi” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 1 kefilin 250 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.