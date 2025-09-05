(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve alma suçlarından tutuklanan Hakan Kumlutepe yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru İsmet Yeşildal mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 29.08.2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında Lefkoşa’da Tekin Yindahk Caddesi üzerinde devriye halinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin, şüpheli hareketlerde bulunan Lefkoşa’da sakin Hakan Kumlutepe’yi kontrol ettiğini söyledi. Polis, yapılan aramada, zanlının tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, akabinde zanlının Marmara bölgesinde bulunan ikamet adresinde yapılan aramada herhangi bir kanunsuz madde tespit edilmediğini söyledi. Polis memuru, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının hem askıda davası hem de benzer suçtan sabıkası olduğunu belirterek, bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.