Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, ağustos ayında denetlediği 51 iş yerinden 19’una ceza keserken, bazı ürünlere de el koydu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Sağlık Şubesi, market, cafe/restoran, gıda imalathanesi/deposu, su arıtma ve ambalajlama yeri, kasap, tartı kalibrasyonu ayrıca döviz bürosu, araç kiralama, otopark, araç yıkama gibi iş yerlerini denetledi. Denetimlerle gıda üretilen alanlardaki hijyen kontrolleri, çalışan personelin kişisel hijyeni, üretim faaliyetlerinin gıda güvenliğine uygunluğunun kontrol ve izlenmesi yapıldı.

Denetimler sonucunda iş yeri izinsiz ve sağlık karnesiz işçi çalıştırdıkları için 19 iş yerine ceza yazıldı. 100 adet gıda ürünü, 600 kg gıda katkı maddesi, 300 kg salam ve et ürünü de müsadere edildi.