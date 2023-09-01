Medya kuruluşlarına ziyaretlerini sürdüren Yayın Yüksek Kurulu (YYK) yönetimi, son olarak TRT Lefkoşa Temsilciliği’nin misafiri oldu.

YYK Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurul heyeti, kuruluşlara yönelik başlattığı ziyaretler kapsamında TRT Lefkoşa Temsilciliği’ni ziyaret etti.

Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel ve Kurul Üyesi Hüseyin Gürlek'in yer aldığı ziyarette, TRT Lefkoşa Temsilcisi Sefa Karahasan’a mevzuatta yapılan değişiklikler ve YYK’nın çalışma yapmayı tasarladığı alanlar ile ilgili bilgiler verildi.

TRT’nin, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde bir mihenk taşı olduğunu vurgulayan Hansel, bugüne değin Kuzey Kıbrıs’a ve Kıbrıs Türk yayıncılık hayatına sağladığı katkılardan dolayı TRT’ye teşekkürlerini sundu.

Görüşmede, YYK’nın, TRT ile işbirliği olanaklarını artırma hususunda görüş alış verişinde bulunuldu. Bu bağlamda Kurul Başkanı Feyzi Hansel ve Kurul üyesi Hüseyin Gürlek, TRT’nin, Kurul’un hazırlayacağı sosyal sorumluluk projelerinde uzman katkısı sağlaması hususunda davette bulunacaklarını ifade etti.