Güney Kıbrıs’ta son dönemlerde, hepsi de yabancı olan 368 kişinin terör şüphesiyle araştırıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Terörün Kıbrıs’ta da Maliyeti Var” başlıklı haberinde, son dönemlerde çoğunlukla düzensiz göçmenlerden oluşan onlarca durumun, terör şüphesi olasılığı açısından tarandığını yazdı.

Gazete, kendi elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Eylül ayı sonuna kadar hepsi de yabancı olmak üzere 368 şüpheli kişinin araştırıldığını belirtti.

Haberde ayrıca özellikle İsrail’deki Hamas saldırıları nedeniyle Rum polisinin ek tedbirler almasının da polisin ek mesai ücretlerinin artmasına neden olduğu kaydedildi.

Habere göre polisin ek mesai ücretleri için 15 milyon Euro’yu aşkın ek bir ödeme talep edildi.

Terör saldırılarının önlenmesi için polisin yaptığı faaliyetlerden de bahseden ve terör belirtileri görülmesi durumunda kontrollerin, düzensiz göçmenlerin gelişiyle de ilgili protokolün uygulandığını yazan gazete, bu çerçevede ayrıca terör konularına ilişkin şüpheli yabancıların değerlendirilmesi grubunun kurulduğunu, 362 polisin katılımıyla 11 eğitim buluşmasının gerçekleştirildiğini belirtti.

Gazete haberinde ayrıca polise, 30 Eylül'e kadar 14 milyon 468 bin 742 Euro mesai ödemesi yapılırken 15 milyon Euro ek talepte bulunuldu.