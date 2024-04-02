Yunus Emre Enstitüsü, dün akşam Türkçe kursiyerleri için iftar programı düzenledi.

Yunus Emre Enstitüsünden verilen bilgiye göre, kursiyerlerin aileleriyle beraber katıldığı iftar programında Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Abdullah Aktaş konuşma yaptı.

Aktaş, kursiyerlere hitaben “Sizlere dilimizi, kültürümüzü, sanatımızı en iyi ve etkili şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Ramazan birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayıdır. İftar sofralarının birleştiriciliği sayesinde sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkçe kurslarımızın yanı sıra düzenlediğimiz gerek sanat kurslarımız gerekse diğer etkinliklerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Enstitünün tanıtım videolarının sergilendiği program Türk müziği dinletisi ile son buldu.