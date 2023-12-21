Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü 22-23 Aralık tarihlerinde Girne ve Lefkoşa’da “Notaların Rotası” adlı konser düzenleyecek.

Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan yazılı açıklamada, Nogay Türk’ü ünlü dombra sanatçısı Arslanbek Sultanbekov ve Bosnalı ünlü müzisyen Zeyd Şato tarafından verilecek konserlerin ilkinin 22 Aralık Cuma günü saat 17.30’da Girne Uluslararası Final Üniversitesinde; ikincisinin ise 23 Aralık Cumartesi günü saat 19.30’da Lefkoşa Grand Pasha Otel’de icra edileceği kaydedildi.

Açıklamada, konserlerin ücretsiz olup tüm halk davet edildi.

-Arslanbek Sultanbekov Kimdir?

Nogay Türk'ü dombra sanatçısı, müzisyendir. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Orkestrasında görev aldı. 2005 yılında, II. Dünya Savaşı’nın bitmesinin 60. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen 'vatansever şarkıları beste yarışmasında' iki ödül kazandı.

-Zeyd Soto Kimdir?

Bosnalı Müslüman sanatçı, müzisyen, şarkıcıdır. 1979'da Bosna Hersek'in Konjic şehrinde dünyaya geldi. Sami Yusuf, Yusuf İslam, Zain Bhikha, Nativee Deen, Outlandish, Mesut Kurtis, Mustafa Demirci gibi Bosna-Hersek'ten ve yurt dışından birçok sanatçıyla birlikte çalıştı.