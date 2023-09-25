Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü’nün (ADMHE), Eurasia Interconnector elektrik bağlantısı projesinin hayata geçirilmesi için çalışan Güney Kıbrıs’taki kuruma, projeye daha aktif şekilde katılabilmek için sürekli baskı yaptığı bildirildi.

Politis gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, ADMHE’nin Güney Kıbrıs-Girit elektrik bağlantısına olabildiğince büyük ölçüde katılmak istediğini, ancak Güney Kıbrıs’taki kurumun, çalışmanın hayata geçirilmesindeki tüm teminatların yerine getirilmesini istediğini yazdı.

Gazete, Avrupa Komisyonu’nun Yunanistan’ın aksine, projeyle ilgili beklemede olduğunu, Güney Kıbrıs’taki kurumun vereceği kararı beklediğini kaydetti.

Haberde, “US International Development Finance Corporation” adlı ABD yatırım dış politikası kolunun son günlerde projeye katılım için niyet belirttiği ve bunun da önemli bir gelişme olduğu ifade edildi.

Gazete, Eurasia Projesi yetkilisi Nasos Ktoridis ile Amerikan kuruluşunun CEO’su Scott Nathan’ın yakın zamanda telekonferans görüşmesi yaptıklarını ve ABD’nin projeye 50 milyon Euro’luk bir pay ile katılmak istediğini ilettiğini belirtti.