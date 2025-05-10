Girne - Değirmenlik anayolunda önünde seyreden araçları dikkatsizce geçmeye çalışan FE 441 plakalı salon araç sürücüsü Jabar Ali'nin (E-24) neden olduğu trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Polisin açıklamasına göre, kaza, Ali'nin önünde aynı yöne seyreden Ali Yahşi (E-53) yönetimindeki 16 BIK 566 plakalı kamyonun arka kısmına çarpması sonucunda meydana geldi. Kaza sonucunda, FE 441 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Jınnat Kazı (E-35) yaralandı ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.