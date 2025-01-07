SYRIZA, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya'nın Gümülcine kentinde 10 yaşında bir çocuğun, aşırı sağcı bir grup tarafından tehdit edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, hükümetin aşırı sağcı gruplara karşı yeterli önlem almadığı belirtildi.

Tehdit görüntülerinin "şok edici" olduğu vurgulanan açıklamada, "Hitler hayranı bu grupların hükümetin sessizliği ve hoşgörüsü sayesinde cesaret buldukları görülmektedir. Bu tür eylemler toplumumuzun değerleriyle bağdaşmaz ve kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Görüntülerde, aşırı sağcıların köşeye sıkıştırdığı 10 yaşındaki çocuğu "Yaşasın Kasidiaris" diye slogan atmaya zorladığı görülüyor.

Yunan Mahkemesi, Ekim 2020'de "suç örgütü" olduğu gerekçesiyle aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin kapatılmasına karar vermiş, partinin milletvekili İlias Kasidiaris de suç örgütü kurmak ve suç örgütü üyeliğinden hüküm giymişti.