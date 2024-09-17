Kathimerini gazetesinin haberinde, bu adımın göç baskısından ziyade "Yunanistan'ın hazırlıklı ve tetikte olduğu" mesajını içerdiği değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, Yunanistan Emniyet Teşkilatından (ELLAS) üst düzey bir yetkilinin, sınır polislerinin daha önce Meriç ilinin dağlık bölgelerinde devriye gezdiğini ancak bundan sonra Kumçiftliği (Orestiada) ve Dedeağaç (Aleksandrupoli) çevresinde de görevlendirileceğini ifade ettiği aktarıldı.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis, dün Kastanies Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek burada silahlı kuvvetler ve polisin Yunan sınırlarını koruma görevini yerine getirdiğini ve bu çabaların Avrupa tarafından takdir edildiğini belirtti.

Hrisohoidis, Almanya'nın sınırlarında başlattığı kontrollere atıfta bulunarak Kastanies Sınır Kapısı'nda pasaport kontrollerinin anlaşmalar gereği eksiksiz yapıldığını söyledi.

Yunanistan, Meriç'teki çelik çiti genişletmek istiyor

Haberde, Atina yönetiminin, Türkiye ile Yunanistan arasında bulunan Meriç bölgesindeki mevcut çelik çitin genişletilmesi için girişimlerde bulunduğu ve bu genişletme çalışmalarının Avrupa fonlarıyla finanse edilmesi amacıyla diplomatik temasların sürdüğü kaydedildi.