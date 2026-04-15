ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business Network’e verdiği röportajda İran ile süren savaşın “çok yakında sona ereceğini düşündüğünü" söyledi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e gönderdiği bir mektupta İran’a silah sağlanmaması talebinde bulunduğunu açıkladı.

ABD Başkanı, Şi’nin bu talebe yanıt verdiğini belirterek, “Bunu yapmadığını söyledi.” ifadelerini kullandı.

Trump daha sonra Truth'ta konuya dair bir mesaj paylaştı. “Çin, Hürmüz Boğazı'nı kalıcı olarak açmamdan dolayı çok mutlu.” diye yazan ABD Başkanı, Boğazın “onlar ve dünya için” açtığını söyledi. Trump, Çin'in İran'a silah göndermeyeceğine dair anlaştığını belirterek “Başkan Şi oraya gittiğimde bana kocaman sarılacak.” ifadelerini kullandı.

Reuters

ABD Başkanı Trump

MÜZAKERE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, ABD'nin resmi olarak İran ile halihazırda olan ateşkesin uzatılmasını kabul etmediğini söyledi. Yetkili, ABD ve İran arasında bir anlaşmaya varmak için görüşmelerin devam ettiğini ifade etti..

İran Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin uzatıldığına dair ortaya atılan iddiaların doğrulanmadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Pakistan ile yapılan görüşmelerde savaşın tamamen sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması, ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşanan zararın tazminatları gibi konuların görüşüldüğünü duyurdu. Bakanlık, ABD ile yapılan görüşmelerde İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasının talep edildiğini ancak bir sonuca ulaşılamadığını söyledi.

Mehr haber ajansına göre İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile müzakereler için herhangi bir tarihin henüz belirlenmediğini açıkladı.

İran basını, Pakistan heyetinin ABD'Nin mesajını iletmek ve ikinci tur müzakere görüşmelerini planlamak üzere İran'a hareket ettiğini duyurdu.

Wall Street Journal, ABD ve İran'ın müzakere etmek için bir araya gelme konusunda prensipte anlaştığı ancak tarih ve mekanın henüz belirlenmediğini öne sürdü.

İRAN ABLUKAYI DELDİ Mİ?

İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na uyguladığı ablukayı aşmak için çözüm arıyor. İranlı Mehr ajansı, abluka nedeniyle İran'ın güneyindeki limanlara alternatif limanların kullanılacağını öne sürdü. Hangi limanın ne şekilde kullanılacağına dairse bilgi verilmedi.

İran'ın Fars haber ajansı, İran'ın yaptırım altındaki bir süpertankerinin ABD ablukasına rağmen Hürmüz Boğazı'nı geçtiğini iddia etti. Habere göre tankerin Hürmüz Boğazı'nı geçerek İran'ın “İmam Humeyni Limanı'na” doğru gittiği öne sürüldü.

Fars ajansı, geminin 2 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesinin olduğunu ancak geminin dolu ya da boş olduğunun bilinmediğini söyledi.

NTV Tahran Muhabiri Ali Çabuk, ablukaya rağmen Hürmüz'ü geçtiği iddia edilen İran gemisi hakkında izlenimlerini aktardı. Çabuk, İran medyasının ablukayı geçen 2 geminin olduğunu duyurduğunu söyledi. Bir petrol tankeri dışında gıda taşıyan bir başka geminin daha Hürmüz Boğazı'nı geçtiği ve Bender İmam Limanı'na hareket halinde olduğu bilgisini paylaştı. NTV muhabiri Çabuk, geminin rotasına bakıldığında Hürmüz Boğazı'na giriş yaptığı ve Basra Körfezi'nin içlerine doğru ilerlediğinin görüldüğünü aktardı. Yaptırım listesindeki petrol tankerinin radarlarını ve uydu sistemlerini kapatmadığı ve böyle geçtiği ifade edildi. İran basınının bunu ABD ablukasına rağmen gerçekleştirilmiş bir eylem olarak nitelendirdiğini aktaran Ali Çabuk, İran'ın bunu bir gözdağı olarak nitelendirdiğini belirtti.

İran'da barış için yapılacak müzakereler konusunda da NTV muhabiri Çabuk, İran Dışişleri kaynaklarının Pakistan'dan bir heyetin önümüzdeki günlerde Tahran'a gelebileceği bilgisini paylaştığını ancak bunun henüz kesinleşmediğini söyledi. Çabuk, “ABD ablukasında İranlı yetkililer, ülkenin Hazar Denizi'ndeki kuzey limanlarının aktif olduğu bilgisini paylaştı. Güney limanlarından Hürmüz dışında kalan alternatif limanlarının kullanılmaya devam edileceği belirtildi.” ifadelerini kullandı.

Reuters

Hürmüz'de bekleyen bir gemi

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN HÜRMÜZ AÇIKLAMASI

İran Devrim Muhafızları, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda İran gemilerine yönelik ablukasının sürmesi halinde Basra Körfezi ve Umman Denizi’nde ithalat ve ihracata izin verilmeyeceğini açıkladı.

İran Genelkurmay Başkanlığı ise ablukanın devam etmesi durumunda Kızıldeniz’de ticari akışın sürmesini engellemek için silahlı kuvvetlerin harekete geçeceğini bildirdi.

BAE'DEN DİPLOMASİ ADIMI

Bölgede tansiyonu düşürme çabaları kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı Muhammed bin Raşid Al Mektum ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

ABD: İRAN'IN TİCARETİNİ DURDURDUK

ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'un Başkanı Amiral Brad Cooper, Amerikan güçlerinin ablukayla İran'a deniz yoluyla giriş çıkış yapan ticareti tamamen durdurduğunu belirtti. İran ekonomisinin yüzde 90'ının deniz ticaretine dayalı olduğunu söyleyen Cooper, X'te yayınladığı mesajda, "Ablukanın uygulanmaya başlamasından sonraki 36 saat içinde, ABD güçleri İran'a deniz yoluyla giren ve çıkan ekonomik ticareti tamamen durdurdu" dedi.

ABD ordusu daha önce ablukanın 13 Nisan'da başlamasından bu yana İran bağlantılı 8 petrol tankerini durdurduğunu açıklamıştı.

Uzmanların tahminlerine göre abluka İran'a günlük yaklaşık 435 milyon dolarlık ekonomik zarara neden oluyor.

Çin, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki İran limanlarına uyguladığı ablukayı "tehlikeli ve sorumsuz bir eylem" olarak nitelendirerek, bölgedeki gerilimleri daha da artıracağını ifade etti. Uluslararası Para Fonu IMF de 14 Nisan'da açıkladığı küresel büyüme tahminini Ocak ayındaki yüzde 3.3'ten yüzde 3,1'e düşürdü.

GÖZLER YENİDEN İSLAMABAD'DA OLACAK

ABD tarafından müzakerelere dönük olumlu mesajlar gelirken ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerin bu hafta yeniden başlayabileceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta sonu görüşmelere katılan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, durumun olumlu olduğunu düşündüğünü söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "iki ülke arasındaki güvensizliğin bir gecede aşılamayacağını" söyleyerek ilan edilen 2 haftalık ateşkesin hala sürdüğünü duyurdu ve "İran'la müzakere ediyoruz" dedi.