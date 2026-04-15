İsrail ordusunun Lübnan'daki saldırıları devam ediyor. Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının, 15 Nisan gece yarısından beri güneydeki Kadmus, Mahmudiyye, Kalile, Ensariyye, Hırbet Duveyr, Mecedil ve Cibaa beldelerini hedef aldığını duyurdu. Saldırılarda farklı beldelerde en az 13 kişinin öldüğü açıklandı.

Kadmus'taki saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı açıklanırken Ensariyye'deki saldırıda ise 5 kişinin öldüğü belirtildi. Cibaa'daki bir evi hedef alan saldırıda ise aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Hanin beldesinde bazı evleri yıkan İsrail ordusu, Bint Cubeyl ilçesi çevresine ise topçu atışları düzenledi. İsrail ordusunun ayrıca Beyrut-Sayda otoyolunda 2 araca da hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 2 bin 124 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti. Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Hizbullah Milletvekili Hasan Fadlallah, kapsamlı bir ateşkes istediklerini söyledi. Fadlallah, “İsrail'in günlük saldırılarına ve suikastlerine geri dönmek istemiyoruz.” diye konuştu.

NTV MUHABİRİ CANLI TAKİP EDİYOR

NTV muhabiri Özden Erkuş, Lübnan'dan son gelişmeleri Tel Aviv'den anlattı.

Dünkü görüşme ve müzakereleri ilerletme kararının nasıl yankılandığını yorumlayan Erkuş, "Ortak açıklamalarda bazı temenniler var. Ne zaman ve nerede bir araya geleceklerine dair net ifadeler yok. Özellikle Lübnan'da da İsrail'de de gazeteler bu görüşmelerin tarihi olduğuna vurgu yaptılar." dedi.

Erkuş'un aktardığına göre;

Lübnan Cumhuriyet Gazetesi, "Tarihi Buluşma" manşetiyle çıktı. Ortak açıklamada yer alan, "Kalıcı barış arıyoruz" ifadeleri haberde öne çıkarıldı.

Lübnan'daki bir diğer gazete olan Vatan Gazetesi, "Tabu Yıkıldı" başlığıyla habere yer verdi.

İsrail gazetelerinde de 33 yıl sonra gerçekleşen tarihi görüşme ön sayfalarda yer aldı.İsrail Bugün Gazetesi haberi "Lübnan ve İsrail Hizbullah'a karşı aynı tarafta" başlığıyla yayınladı.

Lübnan'ın güneyinde karşılıklı saldırıların arttığını belirten Erkuş, "Hizbullah roketlerle saldırı düzenledi. Bazıları imha edildi bazıları yerleşim yerlerine düştü. İsrail ordusu daoperasyonlarına hiç ara vermiş değil." dedi.

HİZBULLAH MİSİLLEMELERİ DE SÜRÜYOR

Hizbullah, İsrail ordusuna ait hedeflere insansız hava araçları ve roketlerle en az 34 saldırı düzenlendiğini açıkladı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'e karşı saldırıların sürdürüldüğü belirtildi. Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Nakura, Beyyada, Şema ve Kuzuh beldeleri ile Bint Cubeyl'in doğu kesimlerinde İsrail askerleri ile araçlarının hedef alındığı bildirildi.

Hizbullah, Siddikin beldesinde İsrail ordusuna ait Hermes-450 tipi İHA'nın düşürüldüğünü de öne sürdü.

AFP

İsrail'e ait bir Hermes-450 insansız hava aracı

ABD'DE LÜBNAN İÇİN ATEŞKES ARANDI

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürerken, iki ülkenin temsilcileri 14 Nisan'da ABD'nin arabuluculuğunda bir araya gelmişti. Görüşmeler sonrası tarafların doğrudan müzakerelere başlamak üzere anlaştığı açıklanırken İsrail, her iki tarafın da Lübnan'ı Hizbullah'tan kurtarma konusunda birleştiğini söyledi.

İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, “İsrailli sivillerin güvenliği müzakere konusu değildir. Lübnan Hükümeti ülkenin artık Hizbullah tarafından işgal edilmeyeceğini açıkça belirtti. Güvenlik ve siviller konusunda Lübnan ile işbirliği içindeyiz” açıklamasında bulundu.