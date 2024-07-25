Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis’in, Kıbrıs sorununda hazırlanan bir plandan söz etmesi, Rum Hükümet Sözcü Vekili Yannis Andoinu’nun ise dünkü açıklamasında “bir yanlış anlamadan” söz etmesi Rum basınında, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında yeterli koordinasyon olmadığı yorumlarına yol açtı.

Fileleftheros gazetesi, “Bir Açıklama… Ardından Düzeltme – Andoniu, Marinakis’in İfadelerinin ‘Çözüm Planına’ Değil ‘Planlamaya’ İlişkin Olduğunu Açıkladı” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum hükümetinin dün Yunan hükümeti adına düzeltme açıklaması yapmak zorunda kaldığını belirtti.

Gazete, Hükümet Sözcü Vekili Antoniu’nun dün yaptığı açıklamada, Yunan Hükümet Sözcüsü Marinakis’in “Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tam bir plan beklemekte oldukları” şeklindeki açıklamasını “düzeltmek” zorunda kaldığını belirterek, Rum-Yunan hükümetleri arasındaki ilişki her ne kadar iyi bir düzeyde olursa olsun koordinasyon eksikliğinin ortaya çıktığı yorumunda bulundu.

Haberinde hem Marinakis hem de Andoniu’nun açıklamalarına yer veren gazete, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasında ilişki ve iletişimin son dönemde gelişmiş olmasına karşın hâlâ eksikliklerin olduğunun ortaya çıktığını yazdı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Haravgi: “Hükümet, Marinakis’in Kıbrıs Sorununun Çözüm Planı Sözlerinin Yanlış Anlaşıldığını Söylüyor”

Alithia: “Atina Bekliyor Lefkoşa Yalanlıyor – Kıbrıs Sorununun Çözüm Planı – Yunanistan Kıbrıs Sorununun Çözümü Planını Bekliyor – Andoniu: ‘Çözüm Planından Değil Atılacak Adımlardan Bahsediyoruz”