Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Güney Kıbrıs’a su sıkıntısını çözmesi için hibe ettiği arıtma ünitelerinin cumartesi günü teslim alındığı bildirildi.

Alithia gazetesi, arıtma ünitelerinin teslim alınmasına rağmen bu konuyla ilgili hala karmaşa yaşandığını ve 13 üniteden kaçının Limasol’a, kaçının Baf’a gideceği konusunda anlaşmazlık yaşandığını yazdı.

Gazete, bu ünitelerin Limasol ile Baf’a yerleştirileceği açıklanmasına rağmen tüm ünitelerin Limasol’a gönderilmesinin kararlaştırıldığını ancak Baf’ta yaşayanların bu duruma tepki göstermesi üzerine Tarım Bakanlığı’nın geri adım attığını kaydetti.

Tarım Bakanlığı, cumartesi günü teslim alınan arıtma ünitelerinin bugün Su İşleri Dairesi’nin BAE’den gelen teknik ekiple birlikte yerleştirilmesini uygun gördüğü bölgelere götürüleceğini açıkladı. Gazete, Limasol’a 13 bin 650 metreküp, Baf’a da 1350 metreküp su arıtma kapasiteli ünitelerin yerleştirileceğini yazdı.

Haberde, Baf’a BAE’den gelen arıtma ünitelerinin yanı sıra 2 bin metreküplük kapasitesi olan ek bir ünite daha kurulacağı ifade edildi.