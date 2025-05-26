Ortodoks Hristiyanlığı çok katı kurallarla uygulaması ve özellikle Ortodokslar ile Ortodoks olmayanlar arasındaki evliliklere yönelik tavrı nedeniyle Rum Ortodoks Kilisesi Sen Sinod Meclisi kararıyla Baf Metropolitliği görevinden azledilerek, Başpiskoposlukta görevlendirilen Tihikos’un taraftarları dün protesto gösterisi düzenledi.

Alithia’nın haberine göre, kendilerini “Baf Metropolitliği Cemaati İnisiyatifi” olarak adlandıran grup, Sen Sinod kararını protesto ve Tihikos’un eski görevine iadesi talebiyle dün Baf Belediye Meydanı’nda toplanarak, Metropolitliğe yürüdü. Protesto gösterisi olaysız sona erdi.

Gazete, Sen Sinod Meclisi’nin Tihikos’u görevden azil kararının ardından Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un, eş adaylarından biri Ortodoks olmayanlara nikah izni vermeyen iki din adamını daha Baf Metropolitliğindeki görevlerinden alarak başka kadrolara atadığını yazdı