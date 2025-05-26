Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos Güney Kıbrıs makamları aleyhine uyuşturucu karteliyle ilişkili olan kara para aklama şikayetinde bulundu.

Politis gazetesinin haberine göre Fedonos, Baf’ın ve genel olarak Güney Kıbrıs’ın “uyuşturucu satılan süpermarkete” dönüştürüldüğünü ve Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Forex şirketlerinin de bu duruma müdahil olduğunu söyledi.

Uyuşturucunun ortaokullara kadar girdiğini ve bunun Meclis’te de dillendirildiğini kaydeden Fedonos, yetkililerin bu duruma kayıtsız kaldığını belirtti.

-Limasol’da uyuşturucu, mermi ve büyük miktarda para bulundu

Bu arada, Alithia gazetesi de Limasol’da dün, narkotik polisinin düzenlediği operasyonda yarım kilo hintkeneviri, 100 bin euro nakit para ve bir miktar mermi bulunduğunu yazdı.

Haberde, olayla ilişkisi bulunan 5 kişinin gözaltına alındığı da ifade edildi.