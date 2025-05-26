Güney Lefkoşa’da 18 Mayıs’ta oynanan APOEL-Omonia futbol karşılaşmasının ardından, Lakadamya’daki Omonia taraftar lokaline saldırılması olayıyla ilgili aralarında bir de sözleşmeli polisin bulunduğu üç kişinin daha tutuklandığı belirtildi.

Alithia gazetesi, polisin, olayla ilgili başlattığı geniş çaptaki araştırmalar neticesinde, aralarında sözleşmeli özel bir polisin de bulunduğu, 23, 19 ve 43 yaşlarındaki üç kişiyi daha tutukladığını yazdı.

Habere göre, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi, söz konusu üç şahıs hakkında beş gün tutukluluk emri verdi.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta, maskeli olan yaklaşık 50 kişi Omonia taraftar lokaline ellerinde sopa, tuğla ve demir çubuklarla girerek, orada bulunan üç kişiyi yaralamış, bina içerisinde ise çeşitli eşyalara zarar vermişti.