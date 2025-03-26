Yükseköğretimde 2024-25 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Geç Burs Başvuruları 3-4 Nisan tarihlerinde http://yobis.mebnet.net adresinden çevrimiçi olarak yapılabilecek.

Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yükseköğrenim gören ve 2024-2025 Bahar Dönemi için burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler bursa başvurabilecek. KKTC üniversitelerinde öğrenim gören ve 2024 - 25 Güz Dönemi'nde burs hakkı elde eden öğrenciler ise http://yobis.mebnet.net adresinden akademik bilgilerini güncelleyip, transkriptle birlikte Bahar Dönemi'ne ait öğrenci belgelerini sisteme yükleyerek burs başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Türkiye ve üçüncü ülkelerde öğrenim gören ve 2024 - 25 Güz döneminde burs hakkı elde eden öğrencilerin burslarının devamı için herhangi bir işlem yapması gerekmiyor.