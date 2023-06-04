YSK'nın duyurusuna göre, Sami Özuslu (CTP), Ali Başman (UBP), Serhan Aktunç (DP), Figen Yaman Lesinger (YDP), Umut Ersoy (Bağımsızlık Yolu) ve bağımsızlar

Çetin Sadeli, Mert Taşkın, Talip Sancar, Nazım Özsever, Meriç Erülkü, Alper Özsakınç ve Abdullah Korkmazhan'ın milletvekili adaylığı kesinleşti.

Lefkoşa Yenicami Mahallesi muhtarlığı için ise Mehmet Yumuşak, Adnan Getirmez, Mehmet Çamır ve Selim Özdemir aday oldu.

YSK ayrıca kesinleşen bazı adayların sayısı, seçilmesi gereken kişi veya kişilerin sayısına eşit veya daha az olduğundan seçilmiş olduklarını açıkladı.

Lefkoşa Selimiye Mahallesi İhtiyar heyeti üyeliği adayı Hasan Akkuş, Yeniboğaziçi İhtiyar heyeti üyeliği adayı Şermin Kasap. Erenköy-Karpaz Derince İhtiyar heyeti üyeliği adayı Hasan Korkmaz, Erenköy-Karpaz / Polat Paşa Mahallesi İhtiyar heyeti üyeliği adayları Nezaket Çebi

ve Murat Akgün, İskele - Boğaziçi

ihtiyar heyeti üyeliği adayı Nagihan İlktaç ve Lefke – Bademliköy htiyar heyeti üyeliği adayıTahir Alşan seçilmiş kabul edildi.