Tatar: “Bağımsız yargı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için fevkalade önemli”

Özerdağ: “Yargının daha iyi yerlere gelmesi, tarafsızlık ve bağımsızlık anlamında halkın güvenini kazanması hususunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Yüksek Mahkeme Başkanlığına atanan Bertan Özerdağ, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar huzurunda düzenlenen törenle yemin ederek göreve başladı.

Yemin Töreni’nde Başsavcı Sarper Altıncık, Yüksek Mahkeme Yargıçları ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileri de hazır bulundu.

-Tatar

Yemin Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bağımsız yargının önemine işaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşlarıyla, demokrasisiyle, yasamasıyla, yargısıyla, yürütmesiyle çağdaş bir devlet olduğunu kaydeden Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanlığı’nın çok şerefli bir makam olduğunu vurguladı.

Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü vurgusu yapan Tatar, “Bağımsız yargı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için fevkalade önemli.” dedi.

Mahkemelerin sıkıntı ve eksikliklerin giderilmesinin zamanında adaletin yerini bulması için önemli olduğunu kaydeden Tatar, zamanında adaletin yerini bulmasının ise halkın devlete olan güvenini ve devletin uluslararası camiadaki saygınlığını artıracağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, eski Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’e teşekkür ederken, Yeni Başkanı Bertan Özerdağ’a başarılar diledi ve görevini en iyi şekilde yürüteceğine inanç belirtti.

-Özerdağ

Bertan Özerdağ ise konuşmasında, Yüksek Mahkeme ve Yüksek Adliye Kurulu olarak yargının daha iyi yerlere gelmesi, tarafsızlık ve bağımsızlık anlamında halkın güvenini kazanması hususunda çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Bertan Özerdağ’ın özgeçmişi okundu. Sonrasında ise Özerdağ, yemin ederek görevine başladı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik’in yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle Yüksek Adliye Kurulu, bu göreve Bertan Özerdağ’ı seçmişti.

-Bertan Özerdağ’ın özgeçmişi…

Bertan Özerdağ, 24 Mayıs 1974 tarihinde Lefkoşa’da doğdu. 1992 yılında Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nden ve 1996 yılında ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1998 – 1999 yıllarında İngiltere’de Essex Üniversitesi’nde Avrupa Birliği ve Uluslararası Ticaret Hukuku üzerine master yaptı ve yüksek lisans derecesi aldı.

Avukatlık stajını tamamlayarak 5 Ekim 2000 tarihinde avukat olarak kaydoldu. 2000 yılından 2006 yılına kadar avukatlık mesleğini icra etti. 1 Haziran 2006 tarihinde Kaza Mahkemesi Yargıçlığına, 1 Ekim 2010 tarihinde Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığına, 16 Eylül 2014 tarihinden itibaren Kaza Mahkemesi Başkanlığı’na ve 16 Kasım 2015 tarihinden itibaren ise Yüksek Mahkeme Yargıçlığına atandı.

(FS/HÖ) Fotoğraflı

Haber: Filiz Seyis