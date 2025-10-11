Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 19 Ekim Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde seçmenlerin sandık kuruluna oy kullanmak için gösterebileceği belgeleri açıkladı.

YSK duyurusuna göre, seçmen listesinde kayıtlı olan bir seçmenin Sandık Kuruluna sunmak suretiyle oyunu kullanabileceği belgeler şunlar:

“1.Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti döneminde yurttaş olanlara verilen kimlik kartı.

2.Polis kimlik kartı.

3.Kıbrıs Türk Federe Devleti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportu.

4.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürüş ehliyeti.”

Duyuruda, bir seçmenin oy kullanmak için Sandık Kuruluna sunması gereken resmi belgelerine herhangi bir nedenle Polis tarafından el konulmuşsa, oyunu kullanabilmesi için ilgili Polis Müdürlüğüne müracaat ederek el konulan belgenin onaylı bir fotokopisini alması ve Lefkoşa’da Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliğinden, diğer İlçelerde ise ilgili İlçe Seçim Kurulundan onaylatması gerektiği de kaydedildi.

Duyuruya göre, belirtilen resmi belgelerden birini sunmayanlar oy kullanamayacak.