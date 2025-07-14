Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Temizlik Şubesi, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde Yonca Kavşağı ile Yusuf Çocuk Ltd. arasındaki yol güzergahında temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, ekipler, çarşamba ile perşembe günleri, 00.00-07.00 saatleri arasında polis kontrolünde kısmen trafiğe kapatarak, refüj ile yol kenarları temizliğini yapacak.

Ayrıca temizlik ekipleri, Yonca Kavşağı ile eski Ercan Havalimanı çemberi arasında yarın, çarşamba ve perşembe mesai saatleri içerisinde yol kenarları ile refüj temizlik çalışmasına başlayacak.