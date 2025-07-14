33 yaşındaki Zalihe Dağaşan kayıp

Çatalköy’de ikamet eden Zalihe Dağaşan’ın (K-33) kayıp olduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Dağaşan kullanımındaki “313 Cars” plakalı Range Rover marka siyah araçla dün akşam evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Bahse konu şahıs aranıyor.

-Lefkoşa'da uyuşturucu...Bir tutuklu

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Ortaköy’de gerçekleştirilen operasyonda Y.O.M.’nin (E-33) kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 20 bin 295 TL ile 3 bin 960 sterlin nakit para bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.