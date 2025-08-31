30.08.2025 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Ozanköy’de Limon Sokak’ta, bir ikametgahın otomatik sulama sistemi panosunda, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu elektrik panosu ve içerisinde bulunan zamanlayıcı, muhtelif elektrik aksamları ile kabloları yanarak zarar görmüştür.

Ayrıca ikametgah sakini Pınar CEYHUN (K-44), yangın esnasında panikleyerek yere düşmesi sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sol omuz ve ayağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.