Yonca Kavşağı ile İskele arasındaki ana yolda bakım-onarım çalışması yapılıyor. Bugün başlatılacak çalışmalar nedeniyle trafik zaman zaman tek şeride düşürülecek.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bakım-onarım çalışmaları saat 10.00’dan itibaren İskele çemberinden başlatılacak ve Yonca Kavşağı istikametine ilerlenecek. İkinci bir duyuruya kadar trafik kısım kısım tek şeritten verilecek.

Sürücülerden belirtilen yolda dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.