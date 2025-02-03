Yonca Kavşağı ile İskele arasındaki ana yolda bakım-onarım çalışması yapılıyor. Bugün başlatılacak çalışmalar nedeniyle trafik zaman zaman tek şeride düşürülecek.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bakım-onarım çalışmaları saat 10.00’dan itibaren İskele çemberinden başlatılacak ve Yonca Kavşağı istikametine ilerlenecek. İkinci bir duyuruya kadar trafik kısım kısım tek şeritten verilecek.

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Sürücülerden belirtilen yolda dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.

 

Kaynak: rss