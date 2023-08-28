YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve YÖDAK üyeleri Prof. Dr. Ali Ünyayar, Prof. Dr. Hasan Amca ve Prof. Dr. Zafer Ağdelen’den oluşan heyet, Ankara’da Yükseköğretim Kurulu'nu (YÖK) ziyaret ederek Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş ile görüştü.

YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, YÖDAK Başkanı Avcı tarafından yapılan açıklamada, yapılan ziyaretin oldukça samimi bir ortamda gerçekleştiği belirtilerek, görüşmede KKTC yükseköğretiminin ileriye taşınması adına yapılması gerekenlerin konuşularak istişare edildiği, KKTC üniversitelerinin yeni programlarına onay verilmesi, denklikteki tıkanıkların aşılması ve YÖK’ün tüm birikim ve teknik altyapısından yararlanılması konularında çok olumlu görüşmeler yapıldığı vurgulandı.

YÖDAK Başkanı Avcı, YÖDAK heyetini kabulünden ve misafirperverliğinden dolayı Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş’a teşekkür ederek, YÖK’ün KKTC üniversitelerine vermekte olduğu desteğin ve YÖK ile iş birliğinin artarak devam etmesinin önemine vurgu yaptı.