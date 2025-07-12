Milli Eğitim Bakanlığı, ülke ihtiyaçları dikkate alınarak ve öğrenci talepleri doğrultusunda T.C. Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) iletilen KKTC kontenjan taleplerinin, YÖK Genel Kurulu’nda görüşülerek onaylandığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nden yapılan açıklamada, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için Bakanlık, Devlet Planlama Örgütü ve İstatistik Kurumu tarafından yapılan çalışma sonucunda iletilen KKTC kontenjan taleplerine; KKTC liselerinden mezun öğrenciler için lisans düzeyinde 285 alanda toplam 398 kontenjan, ön lisans düzeyinde 85 alanda toplam 133 kontenjan, özel yetenek düzeyinde ise 44 alanda toplam 74 kontenjan olacak şekilde, toplamda 414 alanda 605 kontenjan ayrılması uygun görülerek taraflarına bildirildiği belirtildi.

Ön lisans, lisans ve özel yetenek düzeyleri için geçen yıl toplam 564 kontenjan ayrılırken, bu yıl için toplam 605 kontenjan ayrıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

-Kontenjanlar yüzde 7,27 arttı

“KKTC liselerinden mezun öğrenciler için YÖK Başkanlığı tarafından ayrılan kontenjanlar geçen yıla göre %7.27 oranında artış göstermiştir. Bu durum, öğrencilerin tercih edebilecekleri program çeşitliliği açısından oldukça önemlidir. Kontenjanlarda yaşanan bu artış; yükseköğretime yeni başlayacak olan öğrencilerin tercih olanaklarının genişlemesi açısından memnuniyet verici bir gelişme olmuştur. KKTC için ayrılan ön lisans ve lisans kontenjan alanları ve bu kontenjan alanlarının yer aldığı üniversiteler, YKS 2025 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alacaktır. Ancak üniversitelerin bünyesinde meydana gelebilecek çeşitli değişiklikler nedeniyle kontenjanlarda güncellemeler yapılabilmektedir.

İlan edilen özel yetenek kontenjanlarına ve daha sonra duyurulacak olan yüksek lisans ile doktora düzeylerindeki kontenjanlara başvuru yapacak olan adayların; Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nden uygunluk belgesi alması gerekmektedir.

Adayların uygunluk belgesi alabilmesi için; KKTC kimlik fotokopisi, KKTC lise diploması fotokopisi ve ikametgah belgesi ile MEB Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne başvurmaları gerekmektedir. Lisans ve ön lisans düzeylerindeki kontenjanlara başvuru yapacak olan adayların ise uygunluk belgesi almasına gerek yoktur.

Lisans ve ön lisans düzeylerindeki programlara başvuru yapacak olan adaylar; YKS 2025 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan yararlanarak tercihlerini yapabileceklerdir.

KKTC liselerinden mezun öğrenciler için belirlenen kontenjan alanları, sayıları ve üniversiteleri ekteki tablolarda yer almaktadır. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar dileriz.”

Tablo ekte.

YKS KONTENJANLARI (1)

YKS KONTENJANLARI (2)

YKS KONTENJANLARI (3)