TDP, Kuzey Kıbrıs’ta bir kamu kurumuna yönelik siber saldırı iddiasının, yalnızca dijital bir güvenlik açığı değil; tüm kamu yönetiminin yapısal zafiyetini gözler önüne serdiğini söyledi.

-"Sorun yalnızca teknik değil, sistemiktir.

TDP’den yapılan açıklamada, liyakat temel alınmadan yapılan atamalarla, ne dijital dönüşümün ne de kamu güvenliğinin sağlanabileceği, kurumların, donanım kadar vizyonla; yazılım kadar akılla korunabileceği belirtildi.

e-devlet dahil dijital altyapıların dünyanın çok gerisinde olduğunu ileri süren TDP, görev aldıkları her alanda kamu hizmetlerinin dijitalleşmesini, şeffaflaşmasını ve liyakatle yönetilmesini öncelik haline getirdiklerini söyledi.

TDP, Zeki Çeler’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde hayata geçirilen uygulamaların teknolojiyi kamusal hizmetlerin hizmetkârı haline getirmenin mümkün olduğunu gösterdiğini belirtti.

1990’ların altyapısının, bugünün dünyasında kamu hizmeti üretmeye yetmeyeceğini savunan TDP, açıklamasında çözüm önerilerini de sıraladı.