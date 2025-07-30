(Kamalı Haber) - Haspolat’ta faaliyet gösteren bir üniversiteye ait kampüste bulunan ikametgahta yapılan aramada Wisdom Chimele Ekekentah uyuşturucuyla yakalanırken, lyanioluwa Ebinumoli Kassım’ın ülkede kaçak kaldığı anlaşıldı. Her iki zanlı tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Kadir Çetin zanlı Ekekentah’ın uyuşturucu tasarrufu, zanlı Kassım’ın ise KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, 29 Temmuz 2025 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Haspolat’ta faaliyet gösteren bir üniversiteye ait kampüsünde bulunan yurt odasında yapılan aramada Wisdom Chimele Ekekentah’ın odasında masa üzerinde, bin 680 TL hintkeneviri türü olduğuna inanılan madde, uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo, öğütücü, 17 adet alüminyum folyoya sarılı hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 12 adet paketlemeye hazır şekilde kesilmiş alüminyum folyo kağıdı, markasız şeffaf poşet içerisinde hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve markasız kağıt zarf içerisinde alüminyum folyoya sarılı 8 adet toplamda yaklaşık 25 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis, Wisdom Chimele Ekekentah’ın suçüstü tutuklandığını kaydetti. Polis, aynı adreste tespit edilen lyanioluwa Ebinumoli Kassım’ın ise 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 609 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, her iki zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, Wisdom Chimele Ekekentah ile ilgili yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında alınacak ifadeler olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirtti. Polis, lyanioluwa Ebinumoli Kassım hakkında yürütülen KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan yürütülen soruşturma kapsamında ise Muhaceret Dairesiyle yazışmalar yapılacağını, ihraç işlemleri başlatılacağını kaydetti. Polis, her iki zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.