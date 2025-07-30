(Kamalı Haber) - Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edile Suriye uyruklu Ahmad Hamandoush mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Derviş Sadeli mahkemeye olguları aktardı. Polis, 29 Temmuz 2025 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Demirhan Bölgesi Ciğerim Restorant önlerinde Demirhan Polis Karakolu Ekipleri tarafından yapılan devriye esnasında Güney Kıbrıs’ta sakin Ahmad Hamandoush'nin yol kenarında şüpheli hareketler sergilerken görülmesi üzerine yapılan soruşturmada Haspolat'ta henüz tespit edilemeyen bir yerden gelerek birinci Derece Askeri Yasak Bölgeye gizlice girip ihlal ettikten sonra KKTC topraklarına giriş yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde Suriye'de bulunan babasının kalp hastası olduğunu ve bu nedenle ülkesine dönmek İstediği için KKTC'ye geldiğini söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye yasa dışı yollardan geldiğini, yargılamadan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.