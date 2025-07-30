Karpaz Koruma Derneği Başkanı Dursun Çebi, Dipkarpazlı gençlerin yıllardır kırsal kesim arsası dağıtımlarında dışlandığını ve görmezden gelindiğini savunarak, hükümete adil ve şeffaf bir dağıtım politikası oluşturma çağrısında bulundu.

“Dipkarpazlı gençler artık sadece söz değil, somut adımlar bekliyor.” diyen Çebi, eşitlik, adalet ve kalkınmanın ancak tüm yurttaşları kapsadığında anlam kazanacağını ifade etti.

Çebi, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 45 yıldır sürdürülen kırsal kesim arsası dağıtımlarından Dipkarpaz köyünün bugüne kadar hiçbir şekilde yararlanamadığını öne sürdü.

Her dönem yapılan başvurulara rağmen Dipkarpazlı gençlerin taleplerinin reddedildiğini, hükümetlerin bu mağduriyeti gidereceğine dair verdikleri sözlerin ise yerine getirilmediğini iddia eden Çebi, son dönemde bazı köylerde yeniden başlatılan arsa dağıtım listelerinde Dipkarpaz’ın yine yer almamasını eleştirdi.

“Dipkarpaz neden sürekli dışlanıyor?” sorusunu yönelten Çebi, “Bugüne kadar mağdur edilmiş bir bölgenin gençlerini daha fazla bekletmek, yalnızca o bölgenin değil, tüm ülkenin geleceğini zayıflatmaktır.” ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda dile getirilen “Dipkarpaz, Rumlara verilecek diye mi arsa verilmiyor?” şeklindeki iddialara da değinen Çebi, bu tür söylemlerin toplumda büyüyen güvensizliğin bir yansıması olduğunu kaydetti.

Dipkarpazlı gençlerin diğer bölgelerdeki yurttaşlarla eşit haklara sahip olduğunu hatırlatan Çebi, “Genç nüfusun köyde tutunması, köylerin yaşaması demektir. Kırsalı yaşatmak istiyorsak, işe Dipkarpaz gibi dezavantajlı bölgelerdeki gençlere sahip çıkarak başlamalıyız.” dedi.

Çebi, arsa dağıtımının seçim yatırımı olmaktan çıkarılması gerektiğini savunarak, başvuru süreçlerini değerlendiren kurullarda yerel temsilcilere ve sivil toplum kuruluşlarına da yer verilmesini talep etti.