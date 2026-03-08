Yeni Kıbrıs Partisi'nin(YKP) parti meclisi ve disiplin kurulu üyeleri belirlendi.

YKP Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, YKP'nin 16'ncı Kurultayı dün Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikasında yer aldı.

Kurultay'ın Divan Başkanlığı’nı Rasıh Keskiner, sekreterliğini Emir Taşçıoğlu ve Erçin Selasiye yaptı. Kurultay'da "devrim ve sosyalizm" mücadelesinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Toplantıda mali rapor da oy birliğiyle aklandı.

Kurultayda parti meclis ve disiplin kurulu üyelik seçimi yapıldı. Yeni dönemde parti meclisinde görev yapılacak isimler şunlar:

"Celal Devrim Önen, Cevdet Beysoydan, Devran Öztunç, Emir Taşçıoğlu, Enver Ballı, Erdinç Selasiye, Ergün Emiroğulları, Gülay Kaşer, Halil Karapaşaoğlu, Halil Paşa, Hamit Yücel, Hüseyin Ağlamaz, İsmet Özgüren, Kemal Güçveren, Mehmet Karadal, Mehmet Özyücekök, Murat Kanatlı, Nevzat Hami, Rasıh Keskiner"

Disiplin Kurulunda görev yapacak isimler: "Oğuz Özen, Mustafa Noyan, Engin Ekici, Kemal Aktunç, Serhan Gazioğlu"

Parti Disiplin Kurulu'nun 3 asil ve 2 yedek üyesi Kurul toplantısında belirlenecek.

-Kanatlı

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı Sekreterya adına yaptığı konuşmada, ülke olarak çok zor zamanlardan geçildiğini, mücadeleye devam edeceklerini ve barışa ve sosyalizme doğru yürüyüşlerinin süreceğini ifade etti.

Emperyalizm, sömürgecilik, kolonyalizm üzerine pek çok seminer, toplantı yaptıklarına işaret eden Kanatlı, "Bugün açık, net herkes tarafından demek istediklerimiz anlaşılıyor" dedi.

Kanatlı, "Bizler yola çıkarken pusulamız olan 'talimat ile yönetilmeye hayır, bu memleket bizim; biz yöneteceğiz' sloganı çerçevesinde mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Kanatlı, gelecek kuşaklara "tel örgülerle bölünmüş, etrafı askerî kamplarla çevrilmiş, şovenizmin ve ırkçılığın her kilometrekaresinde hissedildiği bir coğrafya, kapitalizmin insafına terk edilmiş bir dünya" bırakmak istemediklerini belirtti.

“Bu memlekette bir şey olmaz” düşüncelerine karşı da mücadelenin gündemlerinde önemli bir yeri bulunduğunu kaydeden Kanatlı, “Bu memlekette bir şey olmaz” düşüncesine inanmanın Türkiye, ABD, İngiliz, Yunan ve diğer ulusların askerleri varlıklarını adada kabullenmek anlamına geldiğini; sınırsız, silahsız, garantörsüz bir Kıbrıs'ın mümkün olduğunu söyledi.