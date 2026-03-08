8–15 Mart tarihleri arasında düzenlenen festival, sezonun erken döneminde olmasına rağmen gördüğü yoğun ilgiyle dikkat çekiyor.

2013 yılından bu yana Avrupa’da düzenlenen uluslararası poker turnuvalarıyla tanınan EA Poker Tour, farklı ülkelerden profesyonel ve amatör oyuncuları aynı masa etrafında buluşturan önemli bir festival serisi olarak öne çıkıyor.

Girne’de gerçekleştirilen organizasyona Türkiye başta olmak üzere Fransa, Romanya, Rusya, Çin, Kıbrıs ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden yaklaşık 1000’e yakın oyuncunun katılması bekleniyor.

Festival kapsamında Main Event, High Roller, Luxon Pay Special Bounty ve Mystery Bounty gibi farklı formatlarda büyük turnuvalar düzenlenecek. Serinin en dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Main Event, 11 Mart’ta başlayacak ve festivalin en prestijli karşılaşmalarından biri olacak.

Her turnuva için kayıtlar, etkinliğin başlangıç saatinden yaklaşık iki saat önce açılıyor.

Organizasyona katılan oyuncuların yanı sıra onlara eşlik eden turistlerle birlikte yaklaşık 2000 kişilik bir ziyaretçi hareketinin ada turizmine katkı sağlaması bekleniyor. Özellikle Girne çarşısı ve Karaoğlanoğlu bölgesindeki esnafın bu hareketlilikten olumlu şekilde faydalanması umuluyor.

Merit Poker Başkanı Songül Bekem, organizasyonla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“EA Poker Tour’un ilk kez Merit Park’ta düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Sezonun henüz erken döneminde olmamıza rağmen gördüğümüz yoğun ilgi, poker oyuncularının bu festivale olan ilgisini açıkça gösteriyor. Farklı ülkelerden gelen oyuncuları Merit Poker kalitesiyle ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.”

Uluslararası poker dünyasının önemli oyuncularını bir araya getiren EA Poker Tour, 8–15 Mart tarihleri arasında Merit Park Hotel & Casino’da poker tutkunlarına heyecan dolu bir hafta yaşatacak.