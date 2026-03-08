LEFKOŞA’NIN GÖBEĞİNDE HUKUK VE HUZUR SKANDALI!

MAHKEME "SATILSIN" DEDİ, İCRADAN SATIŞA KİM ENGEL OLUYOR?

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’nın en işlek noktasında bir "prestij projesi" olarak yükselen ancak bugün uyuşturucu bağımlılarının sığınağı ve "suç yuvası" haline gelen devasa metruk yapı, başkentin utanç vesikası olmaya devam ediyor. Üzerinde mahkemenin kesinleşmiş Mecburi Satış Emri bulunmasına rağmen, satış sürecinin İçişleri Bakanlığı kanadında tıkanması "Bu gizli el kimin?" sorusunu akıllara getiriyor.

HUKUK VAR, İCRA YOK: MECBURİ SATIŞ EMRİ NEDEN UYGULANMIYOR?

Yıllardır süregelen mali kriz ve ortaklık kavgaları nedeniyle kaderine terk edilen bina, sadece bir beton yığını değil, aynı zamanda hukuki bir kördüğüm. Alacaklıların haklarını korumak adına yargının verdiği "Mecburi Satış" kararı, devletin tozlu raflarında bekletiliyor.

Mahkeme kararına rağmen İçişleri Bakanlığı bu taşınmazı neden satışa çıkarmıyor?

Mağduriyet Büyüyor: Binadan alacağı olan şahıs ve kurumlar yıllardır paralarını tahsil edemezken, mülk her geçen gün çürüyerek değer kaybediyor.

İÇERİSİ "CEHENNEM" GİBİ: TIBBİ ATIKLAR VE SUÇ YUVASINA DÖNÜŞTÜ

Binanın içerisinden gelen son görüntüler, durumun sadece bir mülkiyet sorunu değil, bir kamu sağlığı ve güvenlik krizi olduğunu kanıtlıyor. Nöropatik İlaç İstilası: Yerler uyuşturucu etkisi olan ilaç kutuları ve boş alkol şişeleri ve kullanılmış prezervatiflerle dolu. Duvarlara kazınan "Maybe one day" yazıları, şehrin göbeğinde yükselen bu "modern harabenin" yarattığı toplumsal travmanın sessiz çığlığı gibi. Çevredeki esnaf ve mahalle sakinleri, binanın fuhuş yuvasına dönüştüğünü ve evsizler tarafından mesken tutulması nedeniyle hava karardıktan sonra bölgeden geçmeye korkuyor.

BU SORUNUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN İKİ YOL, TEK ÇÖZÜM VAR ODA:

YA SATIŞ YA İSTİMLAK!

Şehrin estetiğini ve asayişini tehdit eden bu "ölü sermaye" için çözüm masada, ancak irade eksik. Bakanlık engeli kaldırılmalı ve bina ivedilikle açık artırmaya çıkarılmalıdır. Güçlü bir yatırımcı, bölgeyi ekonomik bir çekim merkezine dönüştürebilir. Eğer özel sektör yolu kapalıysa, devlet bu " UTANCI" kamu yararı gözeterek istimlak etmeli; gençlik merkezi veya kamu binası olarak şehre kazandırmalıdır. Turizm ve eğitim adası KKTC’nin başkentinde, mahkeme kararlarının dahi uygulanmadığı bir "karanlık devin" yükselmesi devlet otoritesini zayıflatmaktadır. Lefkoşa bu lekeyi daha fazla taşıyamaz.

İçişleri Bakanlığı’na soruyoruz: Bu satışa engel olan "görünmez" sebep nedir?