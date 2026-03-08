CTP Kadın Örgütü Başkanı Derya, "Şiddeti Önleme Danışma Merkezleri" kurulması için adım attıklarını söyledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü İskele İlçesi’nin 8 Mart Emekçi Kadınlar günü geleneksel etkinliği "İmbikten Süzdüklerimiz" Osmanağa Kültür Evi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de katıldı.

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, panelde yaptığı konuşmada, CTP Kadın Örgütü’nün çok önemli çalışmalar yürüttüğünü, kadın eşitliği ve her alanda tam eşitliğin CTP’nin temel mücadele alanlarından biri olduğunu söyledi.

CTP’li kadınların eşitlik mücadelesini büyük bir kararlılıkla yürüttüğünü ve önemli başarılara imza attığını ifade eden İncirli, CTP’li kadınların ülkenin değişmesi ve dönüşmesi, eşitlik ve özgürlük ortamının güçlenmesi, adalet ve demokrasinin kökleşmesi için yıllardır büyük bir emek ortaya koyduğunu, tam özgürlük ve eşitlik için en çok çalışanların kadınlar olduğunu ifade etti. İncirli, bu anlamlı etkinliği düzenleyen CTP Kadın Örgütü İskele İlçesi’ne teşekkür ederek, kadınların dayanışmasıyla mücadelenin büyümeye devam edeceğini vurguladı.