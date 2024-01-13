Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Devrimci Komünist Birlik (DKB) açıklama yaparak, Yusuf Alkım’ın Türkiye’ye girişine izin verilmemesini kınadı.

-YKP

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Yusuf Alkım’ın dün İstanbul’a giriş yapmak üzereyken girişinin yasaklanarak, hakkında başka bir dava olduğu iddiası ile havaalanında gözaltında tutulduğunu belirterek, “Yeni Kıbrıs Partisi olarak başta Yusuf Alkım olmak üzere bütün Kıbrıslı aktivistlerin yanında olduğumuzu bildiririz” dedi.

-KSP

Kıbrıs Sosyalist Partisi Merkez Komitesi de açıklamasında, Yusuf Alkım’ın, 2020 yılında “Devrim Temizler” isimli bir web sayfasında yer alan bir haberde “DHKP-C propagandası” yapıldığı iddiasıyla site sahibi olarak itham edilerek tutuklandığına dikkat çekti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“KSP olarak bizler çok iyi bilmekteyiz ki; böylesi bir suçlamanın elle tutulur yanı yoktur. Yusuf Alkım yalnız değildir, Yusuf Alkım derhal serbest bırakılmalıdır.”

-TDP

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Avukat Mine Atlı da, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınan Özgür Web TV programcılarından devrimci aktivist Yusuf Alkım’la ilgili Dışişleri Bakanlığı’nı harekete geçmeye çağırdı.

Atlı, bir suç ithamı varsa iki ülke arasındaki anlaşma mucibince; istinabe yolu ile Kıbrıs Türk mahkemelerinde yargılanabilmesi yoluna gidilebileceğine ve dolayısıyla Alkım'ın Türkiye'de tutuklanmasına dahi gerek olmadığına işaret ederek, Alkım derhal iadesinin istenmesi gerektiğini kaydetti.

TDP olarak süreci takip edeceklerini belirten Atlı, Yusuf Alkım’la dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

-DKB

Devrimci Komünist Birlik (DKB) de açıklamasında, “ülkemizin birleştirilerek demokratik bağımsız bir ülke haline getirmek için bugüne kadar verdiğimiz mücadeleye ısrarlı, kararlı, ilkeli bir şekilde devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.