İskele Belediyesi, lunapark alanında faaliyet gösteren büfeleri kontrol ederek, kurallara uyan işletmelere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi, dün akşam Zabıta Birimi ile Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü ile ortak denetime çıktı.

İskele Belediyesi Lunapark Alanı içerisinde faaliyet gösteren büfeleri tek tek kontrol eden ekipler, kurallara uyan işletmelere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Tespit edilen eksikliklerle ilgili olarak ise ilgili işletmelere gerekli uyarıları yapan ekip, söz konusu işletmelere iyileştirme süreci başlattı.