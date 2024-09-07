Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, dün bu kapsamda önemli bazı toplantılar yaptıklarını, bunlardan birinin de elektrik konusu olduğunu belirterek,  Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında, Başbakan, bakanlar, muhalefet parti temsilcileri  ve ilgililerin katılımıyla ortak meseleyi masaya yatırdıklarını, güzel verimli bir toplantı yapıldığını söyledi.

Yılmaz, toplantıda, daha önceden KKTC’ye gönderdikleri  Enerji  Bakanlığı heyetinin tespit ettiği sorunlar ve aksayan taraflarla ilgili sunum yaptığını, kısa, orta  ve uzun vadede yapılması gerekenleri ortaya koyduğunu belirterek, "Biz de tek tek  üzerinden geçtik, değerlendirdik Belli adımları atmaya başlamış  durumdayız diğerlerini de belli takvim içinde atacağız” dedi.

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-“Elektrikte köklü çözüm kablo ile...”

Elektriğin hem sosyal hem ekonomik açıdan önemli bir mesele olduğunu vurgulayan Yılmaz, ”Enerji konusunda çok güzle bir çalışma yürüttüğümüzü söyleyebilirim” dedi.

Elektrik konusunda kısa vadede tedbirler aldıklarını söyleyen Yılmaz,  köklü çözümün uzun vadede  kabloyla gerçekleşeceğini, bu konuda çalışmaları belli bir noktaya getirdiklerini kaydetti.

Yılmaz, “Geçmişte nasıl denizin altından suyu getirdiysek, İnşallah elektriği de getireceğiz. Anavatanla KKTC böylece  çok daha güçlü bağlarla birbirine bağlanmış olacak.” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz  dün imzalanan, Girne Askeri Hastane’den  KKTC vatandaşlarının yararlanmasına ilişkin protokol ile KKTC’deki şehit yakını ve gazilerin Türkiye’deki şehit yakını  ve  gazilerin yararlandığı sosyal  haklardan yararlanmasına ilişkin protokole de değindi.

 Askeri Hastane’nin el verdiği kapasitede KKTC vatandaşlarına da hizmet edeceğini  söyleyen Yılmaz, “Şehitlerimiz, gazilerimiz omuz omuza mücadele ettiler. Hiç bir şekilde onları birbirinden ayıramayız. Mücahitler ve Mehmetçik birlikte bu  vatan için bu topraklar için  bu millet  için en değerli varlıklardır  canlarını feda ettiler. Bizim de onların emanetine sahip çıkmamız gerekiyor.” dedi.

-“KKTC’nin yanındayız... Hükümetlerinin politikalarını sonuna kadar destekliyoruz”

 “Büyük bir mali, iktisadi iş birliği programımız var” diyen Yılmaz bu çerçevede KKTC’nin ekonomik gelişmesine, sosyal kalkınmasına destek vermeye devam  edeceklerini vurguladı.

Yılmaz şöyle devam etti:
 

“Bir taraftan da siyasi olarak KKTC’nin yanındayız. Cumhurbaşkanı  Sayın Ersin Tatar, çok güzel  bir duruş sergiliyor, ‘bir gerçeklik var’ diyor, ‘iki devlet var bunu herkesin  görmesi lazım’ diyor. Uluslararası eşitlikten, egemenlikten bahsediyor. Dolayısıyla bütün bu gerçekler bizim de gerçeklerimiz biz de sonuna kadar KKTC  hükümetlerinin bu politikalarını destekliyoruz,  desteklemeye devam edeceğiz”

-“50 yıldır en huzurlu coğrafyalardan biri KKTC”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, dünyada Barış Harekatı’ndan bugüne geçen 50 yıllık sürede  en huzurlu coğrafyalardan birinin KKTC olduğunu söyleyerek, dünyadaki çatışmalara dikkat çekti.

KKTC’nin 50 yıldır huzur ve güven içinde yaşadığını, bunun da kendiliğinden olmadığını söyleyen Yılmaz, “Burada yapılan büyük fedakarlıklar var, tekrar hepsini  şükranla, minnetle anıyoruz” dedi.

“KKTC Devleti var. Bu gerçeği görmeden bir çözüm olmaz”

50 yılın bir devlet oluşumu sağladığını ve 40 yıldır  KKTC Devleti gerçeği bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, “Bu gerçekleri görmeden burada bir çözüm olmaz. Bu gerçeklere gözünü kapatanlar,  geçmişte denenmiş çözüm alınmamış yöntemleri  tekrar tekrar gündeme getirenler bir sonuç üretemeyeceklerdir.  Dolayısıyla biz bu gerçeklerden  hareketle çözüm istiyoruz ama bu gerçeklere dayalı, bu gerçekler üzerinden eşitliğe, adalete hakkaniyete uygun gerçeklere uygun çözüm istiyoruz...” dedi.

“Famagusta” dizisini kast ederek, bazı kesimlerin sinema filmleri,  sosyal medya  platformları üzerinden  karalama yapmaya çalıştığını vurgulayan Yılmaz  “Hiçbir senaryo tarihi gerçekleri örtemez. Enosis hayalleriyle darbe yapanları bu tarih unutmadı. EOKA çetelerinin  yaptığı zulümleri de bu tarih unutmadı.  Ne derlerse desinler tarih ortada. Bu konuda da  ilgili platformlarla özellikle Türkiye’de ve KKTC’de bu yayınların yapılmaması konusunda uzlaşmaya da büyük  oranda varıldığına dair bilgiler var ama diğer toplumların da  zihninin zehirlenmemesini elbette temenni ediyoruz” dedi.

 -Maraş’a yeni sağlık ocağı

Gazimağusa bölgesindeki altyapı çalışmalarına değinen Yılmaz, bu  bölgede sağlık,  altyapı ve yol gibi bir çok çalışma gerçekleştirdiklerini, 1000 metre kare büyüklüğünde  tam donanımlı yeni sağlık merkezi inşaatı için Türkiye olarak  55 milyon TL kaynak tesis ettiklerini ifade etti.

 Yılmaz, ihale sürecinin tamamlandığını, temel atma töreninin bu ayın içinde gerçekleştirileceğini ve 8 ayda  tamamlanmasını öngördüklerini ifade etti.

-Şampiyon Melekler... “Adli süreç titizlikle yürütülüyor”

Şampiyon Melekler’e de rahmet dileyen Yılmaz, adli sürecin devam ettiğini, Adaletle ilgili çalışmanın titizlikle yürütüldüğünü, Türkiye Cumhuriyeti  Şampiyon Melekler be tüm davalarda adaletin en doğru kararı vereceğine inandığını  söyledi.

Yılmaz, Türkiye’de ve KKTC’de narenciye rekoltesinin yüksek olması nedeniyle yaşanan sorunların bu yıl yaşanmaması adına çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Yılmaz, “Kaderimiz bir,  geçmişimiz bir, geleceğimiz bir. Dolayısıyla gönül  birliği, fikir birliği, emek birliği içinde hep birlikte geleceği inşa edeceğiz Türkiye Yüzyılı aynı zamanda  Kıbrıs Türkü’nün de yüzyılıdır. Birlikte çok daha güçlü bir geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz.” dedi

Editör: Timuçin Cansoylu