Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, partisinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inanç özgürlüğünü, insan onurunu ve demokratik değerleri savunmaya devam edeceğini belirtti.

Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, insanların inançları gereği tercih ettikleri yaşam tarzına dil uzatmanın, çağdaş demokrasi anlayışıyla bağdaşmadığı gibi, insan haklarına da aykırı olduğunu ifade etti.

Yılmaz, son günlerde Parti Genel Başkanları Erhan Arıklı’ya yönelik "yersiz ve seviyesiz sözlü saldırılar" yapıldığını iddia ederek, "bu yalnızca şahsına değil, temsil ettiği değerlere ve tüm teşkilatımıza yapılmış açık bir saygısızlıktır" dedi.

Yılmaz "YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın arkasında dimdik durduklarını, bu saldırılara karşı hukuki ve siyasi tüm yolları sonuna kadar kullanacaklarını" belirtti.

“Bu saldırılar, özellikle başörtüsü gibi toplumsal vicdanlarda kutsal bir değeri hedef alarak yapılan ve geçmişin karanlık dayatmalarının yeniden hortlatma çabası olarak karşımıza çıkmaktadır.” ifadelerine yer veren Yılmaz, ayrıştırıcı, dışlayıcı ve ötekileştirici ifadelerin, bu ülkenin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine zarar verdiğini söyledi.