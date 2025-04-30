Ercan - İskele ana yolunda tehlikeli sürüş yapan kişiye 34 bin 775 TL ve 65 puan ceza kesildi, araç trafikten men edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Ercan - İskele ana yolunun Sınırüstü mevkiinde, tehlikeli mahalde araç geçerek tehlikeli sürüş yapan araç sürücüsünün görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine İskele Polis Müdürlüğü trafik ekipleri harekete geçti.

Tehlikeli mahalde araç geçerek sürüş güvenliğini tehlikeye atan araç sürücüsüne İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından tespit edilerek işlemiş olduğu trafik suçlarından toplam 34 bin 775,20 TL para ve 65 ceza puanı kesildi.