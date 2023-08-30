Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Emel Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın büyük bir heyecan ve gururla kutlandığını söyledi.

Yılmaz 30 Ağustos Zafer Bayramı’ nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Türk ulusunun bağımsızlığına kavuştuğu, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, kahramanlıklarla dolu Kurtuluş Savaşı’nın Zafer Bayramına dönüştüğü dünya milletleri arasında hürriyetine düşkünlüğü ve cesareti ile ayrı bir yer edinen ve destanlar yazan Büyük Türk ulusunun bir ferdi olarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.”