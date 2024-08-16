Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan (KHK) verilen bilgiye göre, kamu hizmetine ilk girişte, öngörülen düzeyde yeterlik belgesi alınabilmesi için 28 Temmuz’da düzenlenen sınavlar sonucunda üstün başarı gösteren kişilere Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, dün KHK’daki etkinlikte üstün başarı belgelerini takdim etti.

KHK üyelerinin, Genel Sekreter, İdari İşler ve Sicil İşleri Müdürü ve Sınav İşleri Müdürünün katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Başkan Ömer Köseoğlu, “kamuya yapılan atama ve terfilerin adil, rekabete dayalı ve liyakat temelinde yapılmasına verdikleri önemi” anlatarak, istihdam süreçlerinde gereken vasıflara ve en iyi zihinlere sahip kişilerin kamuda yer almasını amaçladıklarını anlattı.

Ayrıca adaylarla KHK’nın çalışmaları ve yapılan yeterlik sınavları hakkında görüş alışverişinde de bulunan Köseoğlu, adayların, yeterlik sınavlarında gösterdikleri bu başarıyı ilk atama sınavlarında da göstermeleri temennisinde bulundu.

Köseoğlu bununla birlikte yeterlik sınavlarında başarı gösteren (barajı geçen) kişilerin belgelerini Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, zemin kat, “müracaat/danışma bölümünden” 19 Ağustos Pazartesi'den itibaren teslim alabileceklerini de sözlerine ekledi.