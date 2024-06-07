Milli Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ve Uluslararası Final Üniversitesi iş birliğinde, "Yeşil Okullar Projesi"nin ödül töreni yapıldı.

Toplumda çevreyi korumak, çevre bilinciyle farkındalığı yüksek nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlanan bir çevre projesi olan "Yeşil Okullar Projesi"nin ödül töreni, dün öğleden sonra Acapulco Hotel’de yapıldı. Proje kapsamında “Doğanın Savunucuları, Yeşil Kapı, e-Fidan ve Yeşil Okullar"dan oluşan dört kategoride ödüller verildi. Ödül töreni öncesinde okullar, stantlar kurarak çevre konusundaki çalışmalarını sergiledi.

GÜNDÜZ

Etkinlikte konuşan Uluslararası Final Üniversitesi Çevre Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Yeşil Okullar Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz, Yeşil Okullar Projesi'nde, Eylül 2022'de, çevreye duyarlı ve saygılı nesiller yetiştirme hedefiyle yola çıkıldığını belirterek, dijitalleşen yeni dünya düzeninde doğa ile bağları yeniden kurmak, çocuklara doğanın bir parçası olduklarını hissettirmenin en büyük hedefleri olduğunu vurguladı. Kıbrıs’ın, Akdeniz’de iklim krizinden en fazla etkilenecek beşinci ülke olduğunu anımsatarak, öğrencileri bu konuda bilinçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Gündüz, projenin bugün, 51 okulda 50 binden fazla öğrenciye ulaşarak büyük bir başarı hikayesine dönüştüğünü kaydetti.

Projeye, ilkokul, ortaokul, lise, meslek lisesi, özel eğitim merkezi ve anaokulların geniş katılımıyla başlandığını söyleyen Gündüz, bugüne kadar "Yeşil Bayrak Ödülü"ne layık görülen 19 okulun, projeye gönüllü destek veren 19 işletmeyle eşleştirildiğini ve iş birliğinin yeni bir seviyeye taşındığını anlattı. Bu eşleştirmeyle, hem işletmelerin çevre bilinci konusunda farkındalık yaratılmasına hem de okulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlandığını belirten Gündüz, bu çalışmaların da törende, "Yeşil Kapı" ödülüyle taçlanacağını kaydetti. Proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Gündüz, fidan bağışı kampanyasında toplanan 61 bin fidanın Orman Dairesi’nin belirlediği bölgelere bu yılın aralık ayında dikileceğini belirtti.

SONUÇ

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak, projenin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, teknoloji yatırımları yanında adada, çevrenin başı çektiği birçok konuda sosyal sorumluluk projelerini hayat geçirdiklerini anımsattı.

KAVUKLU

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, bir marka haline gelen ve ülke için bir umut olan, Yeşil Okullar Projesi’nin dernek için bir gurur olduğunu belirterek, projenin, devlet, üniversite, sivil toplum örgütü ve özel sektörün bir araya getirmesi sebebiyle büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik için, sadece teknoloji ya da alınan politik kararların yeterli olmayacağını, zihinsel bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu kaydeden Kavuklu, Yeşil Okullar Projesi'yle bu zihinsel dönüşümün eğitimin temeline yerleşmiş olduğunu kaydetti.

UZUN

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, Yeşil Okullar Projesi'nin ülkesini seven insanların hayali olduğunu belirterek, projeyi hayata geçiren Prof. Dr. Şerife Gündüz’ü kutladı. Bakanlık olarak ülkenin değerli kurum, kuruluş, sivil toplum örgütlerinin katkılarını doğru adrese kanalize etmeyi öğrendiklerini dile getiren Uzun, Yeşil Okullar Projesi'nin de bunun en güzel göstergesi olduğunu vurguladı. Uzun, ada ülkelerinde en değerli şeyin toprak olduğunu ve toprağa ormanını, çevresini, akarsularını, kaynaklarını koruyarak, severek atıklar atmadan sahip çıkılması gerektiğini anlatarak projeyi hayata geçiren paydaşları kutladı. Kısa bir süre sonra meslek yaşamını noktalayacağını dile getiren Uzun, Yeşil Okullar Projesi'nin, meslek yaşamına dair gururla hatırlayacağı projelerden biri olduğunu ifade etti.

HOCANIN

Mesleki Teknik Orta Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da, projeye katılan öğretmen ve öğrencileri kutlayarak, doğru eğitimin, sadece akademik eğitim değil, doğaya saygıyı, ülkeye sahip çıkmak, dünyalı, donanımlı, çevre duyarlılığına sahip nesiller yetiştirmek olduğunu gösteren projeye katkı koyan herkesi tebrik etti.

YARATAN

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Yaratan ise konuşmasında, Yeşil Okullar Projesi’nin önemine vurgu yaparak, okulların öğrencilerin projeye yoğun ilgisinin, gelecek için umut yarattığını söyledi. Yaratan, Ağustos 2022’de hayata geçen Uluslararası Final Üniversitesi Çevre Uygulamaları ve Araştırma Merkezi’nin faaliyetleri amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TEŞEKKÜR PLAKETLERİ SUNULDU

Konuşmaların ardından, Yeşil Okullar ve E-fidan projesine katkı koyan belediyelere, kurum, kuruluşlara, sivil toplum örgütleri, Yeşil Okullar Ödülleri jüri üyelerine ve Yeşil Okullar Projesi’ne destek olan basın mensuplarına teşekkür plaketleri sunuldu.