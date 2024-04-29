Yeşil Hat Tüzüğü'nün yürürlüğe girmesinin 20’nci yıl dönümü nedeniyle AB Bilgi Merkezi tarafından bugün Ledra Palace Otel’de etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı Myrto Zambarta'nın açılış konuşmasıyla başladı.

Etkinliğe katılamayan Kıbrıs (Rum) Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) Başkanı Stavros Stavrou adına KEVE Onursal Başkanı Manthos Mavromatis ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz adına KTTO Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven, birer konuşma yaptı.

-Panel

Konuşmaların ardından panele geçildi. İlk panelde panelistler, Tüzüğün sağladığı faydalar hakkında kişisel deneyimlerini paylaştı.

Bu arada, saat 20.00’ye kadar devam edecek etkinlik kapsamında ikinci panel oturumu gerçekleştirilecek ardından streetball turnuvası düzenlenecek. Turnuvaya Kıbrıslı Türk ve Rumlardan oluşan takımlar katılacak.

Etkinlik bir ağ kurma (networking) resepsiyonu ile sona erecek.

- “Yeşil Hat ticareti insanları ve toplumları bir araya getiriyor”

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs'ta 20 yıldır devam eden serbest dolaşım ve Yeşil Hat ticaretinin insanları ve toplumları bir araya getirdiği belirtildi.

Açıklamada, Tüzüğün Kıbrıslı Türk ve Rumların Kıbrıs'taki Yeşil Hat ve Birleşmiş Milletler tarafından kontrol edilen ara bölgeye geçmelerine olanak tanıyarak iki toplum arasında güvenin oluşturulmasına katkıda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Yeşil Hat Tüzüğü’nün Nisan 2004'te yürürlüğe girmesinden bu yana, Yeşil Hat'tın her iki yönde 64 milyondan fazla kez geçildiği belirtildi.

Tüzüğün Yeşil Hat üzerinden geçen mallar, hizmetler ve kişiler için özel kurallar getirdiği ifade edilen açıklamada, tüzüğün AB pazarına sunulan malların ilgili AB standartlarına uygunluğunu ayrıca, insanların serbest dolaşım sağlamayı da amaçladığı vurgulandı.

Haber ve fotoğraf: Mehmet Kara