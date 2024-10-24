Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dün TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi 'Rojger' kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz. Aziz milletimizi sindiremez."

-“Kadın teröristin kimliği de belli oldu”

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı ikinci açıklamada ise "TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. TUSAŞ'a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti. Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.