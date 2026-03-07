ABD/İsrail-İran savaşının konu alındığı ve Irak’tan bir muhabirin katıldığı yayında ikiye bölünen ekranın sağ tarafında ‘Kürtlerin yaşadığı bölge’ başlığıyla bir harita kullanılmıştı. Haritada Türkiye’nin yanı sıra Irak, Suriye ve İran’dan iller yer almıştı.

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İletişim Başkanlığı resmi bir açıklama yaparak görsel ve editoryal yakaşımın ‘ciddi endişe uyandırdığını’ belirtti. Devamında şöyle dendi:

“Söz konusu yayında yer verilen ve Türkiye Cumhuriyeti ile komşu ülkelerin bazı bölgelerini kapsayan ‘Kürtlerin yaşadığı alanları’ gösteren harita, bölgeye ilişkin yanıltıcı ve indirgemeci bir tasvir sunmaktadır.

Farklı kimlik ve etnik kökene sahip vatandaşlarımız, nesiller boyunca aynı sosyal, siyasi ve kamusal hayatı paylaşarak ülkemizin dört bir yanında birlikte yaşamaktadır. 86 milyonun her bir ferdi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçasıdır ve ülkemizin temel toplumsal unsurlarından birini teşkil etmektedir.

Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi hedef alan; basitleştirilmiş ve seçici coğrafi tasvirler üzerinden yapılan bu tür yaklaşımlar, bu gerçekliği çarpıtmaktadır.

‘Yapay bir jeopolitik yorum üretiyor’

Ayrıca vatandaşımız olan Kürtlerin herhangi bir siyasi ya da silahlı aktörle özdeşleştirilmesi kabul edilemez. Bu tür özdeşleştirmeler, Türkiye’nin toplumsal dokusunu yanlış yansıtan anlatıların güç kazanmasına ve ülkemizin nüfus yapısındaki çeşitlilik ile toplumsal bütünlüğün gözardı edilmesine yol açabilmektedir.

Videoda kullanılan dil ve anlatım biçimi, mezkûr harita ile birlikte değerlendirildiğinde, sahadaki gerçekliklerle bağdaşmayan yapay bir jeopolitik yorum üretmekte ve gereksiz gerilimlere zemin teşkil etmektedir.

Hassas bölgesel konulara ilişkin haber yapılırken uluslararası medya kuruluşlarının doğruluk, bağlamsal hassasiyet ve editoryal sorumluluk ilkelerine azami özen göstermesi beklenmektedir.

Bu çerçevede, CNN International’ın yayınlarında ve dijital platformlarında bu tür yanıltıcı harita ve görsel temsillere yer vermekten kaçınmasını ve gelecekteki haberlerinde daha yüksek düzeyde editoryal özen göstermesini beklemekteyiz.”

Öte yandan yayında Kürtlerle ilgili konuşulmasının nedeni, İranlı Kürt grupların Tahran yönetimine başlatacağı olası bir saldırı ihtimaliydi.